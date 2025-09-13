Usarán 150 oficiales en operativo por el Grito en Ramos Arizpe

El plan contempla cierres de calles alrededor de la Presidencia Municipal, los cuales se informarán previamente a la ciudadanía mediante comunicados oficiales

Con el despliegue de más de 150 elementos de corporaciones federales, estatales y municipales, el Gobierno de Ramos Arizpe implementará un operativo especial de seguridad para garantizar un ambiente familiar durante la celebración del Grito de Independencia, que se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre en la Plaza Principal.

También se estableció una lista de objetos prohibidos para ingresar al evento, entre los que se encuentran bebidas alcohólicas, envases de vidrio, rayos láser, espumas y aerosoles.

De acuerdo con la estrategia presentada al alcalde Tomás Gutiérrez Merino, participarán elementos de la Seguridad Pública Municipal, Policía del Estado, Agencia de Investigación Criminal, Guardia Nacional, Marina y Ejército Mexicano, quienes estarán a cargo del resguardo en los accesos y áreas colindantes.

La programación cultural y artística iniciará a las 19:00 horas con la presentación de la Compañía Folclórica Raíces y la cantante Mónica Durón.

Posteriormente, actuará el Mariachi Herencia de Saltillo, seguido de la ceremonia oficial del Grito de Independencia, el espectáculo de pirotecnia y el concierto estelar de Edwin Luna y La Trakalosa.