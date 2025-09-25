Urgen hoteleros regulación de Airbnb ante alza de precios

Representantes del sector hotelero en Coahuila advirtieron la urgencia de regular plataformas de hospedaje como Airbnb, rumbo al Mundial 2026

Representantes del sector hotelero en Coahuila advirtieron la urgencia de regular plataformas de hospedaje como Airbnb antes de que inicien formalmente las reservaciones para el Mundial 2026, debido a los riesgos de seguridad, salubridad y sobrecostos que podrían enfrentar los visitantes.

Héctor Horacio Dávila, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en la región, informó que se instalarán mesas de trabajo en el Congreso del Estado para analizar la iniciativa de regulación, misma que busca incorporar a los anfitriones al Registro Nacional de Turismo, garantizar protocolos de evacuación, condiciones de higiene y el pago de impuestos.

“Hoy la ley no tiene dientes. Se están usando los Airbnb incluso como hoteles de paso, con riesgo de actividades ilícitas. Tenemos que saber quién llega y bajo qué condiciones”, advirtió.

El empresario señaló que la urgencia se debe a la cercanía del Mundial, donde Monterrey será una de las sedes y se prevé una derrama económica histórica que impactará directamente a Coahuila.

Tan solo en Saltillo, visitantes internacionales ya realizan recorridos cautelares por hoteles para conocer precios e instalaciones.

En este contexto, el sector calcula que la demanda duplicará las tarifas habituales, por lo que habitaciones de mil pesos podrían elevarse a 1,500 pesos y las de dos mil alcanzar los 3,000 pesos.

Cadenas hoteleras ya analizan reservar bloques de cuartos para ofrecerlos a último momento a precios de hasta 10 o 15 mil pesos.

“Esto no es especulación, es la lógica del mercado: cuando la oferta se agota, los precios se disparan”, indicó Dávila.

Agregó que la presión también se reflejará en la movilidad ya que se prevé que más de 400 camiones de transporte circulen en la región para trasladar a los aficionados, lo que requerirá coordinación logística entre autoridades y hoteleros.

Además, se planteó la necesidad de abrir la operación a plataformas como Didi y Uber, debido a la insuficiencia del servicio de taxis en eventos de gran magnitud.

Dávila consideró que la derrama económica podría superar los 600 millones de pesos en Coahuila, cifra mucho mayor a las proyecciones iniciales.

Sin embargo, subrayó que esta oportunidad también implica reforzar la seguridad y la confianza de los visitantes. “Urge que el Congreso saque adelante la regulación de las plataformas y que todos juguemos con las mismas reglas antes de que inicie la ola de reservaciones”, sostuvo.