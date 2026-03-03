VIE 14 FEB
Coahuila

Urge MJS solución definitiva para AHMSA tras subasta fallida

Por: Christyan Estrada

02 Marzo 2026, 15:51

El gobernador expresó que espera que el Gobierno Federal asuma el tema como prioridad y facilite una nueva convocatoria

Tras declararse desierta la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, urgió al Gobierno Federal y al Poder Judicial a actuar con mayor determinación para resolver la situación y dar certeza a trabajadores y a la Región Centro.

Incertidumbre para trabajadores y familias

El mandatario señaló que este nuevo retraso representa más tiempo de incertidumbre para las familias afectadas y consideró prioritario estructurar financieramente el proceso para avanzar hacia una nueva licitación y la eventual reactivación de la empresa.

Proceso detenido tras subasta desierta

Indicó que, aunque se lograron avances en acuerdos entre trabajadores, acreedores y autoridades, la declaración de subasta desierta frena el proceso para asignar a un nuevo operador que reactive la producción y cumpla con las obligaciones laborales.

Llamado a priorizar el caso AHMSA

El gobernador expresó que espera que el Gobierno Federal asuma el tema como prioridad y facilite una nueva convocatoria que permita cerrar el proceso jurídico y económico.

Jiménez Salinas reiteró que la quiebra de AHMSA impactó de forma severa a la Región Centro y Carbonífera, por lo que su reactivación es fundamental para la estabilidad económica de Coahuila.

