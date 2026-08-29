UPRA emplea al 72% de sus recién egresados en Ramos Arizpe

La rectora Alma Aleida López Barrón informó que 72% de los 103 alumnos que egresaron en abril ya se encuentran colocados laboralmente

Siete de cada diez jóvenes de la generación más reciente de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA) ya lograron incorporarse al mercado laboral. La rectora Alma Aleida López Barrón precisó que, de los 103 estudiantes que egresaron en abril, 72 por ciento se encuentra actualmente trabajando en el sector productivo.

Una parte importante de esos egresados consiguió empleo en las mismas compañías donde realizó previamente sus estadías o prácticas profesionales, lo que, de acuerdo con la rectora, ha permitido una incorporación más directa al entorno industrial de Ramos Arizpe y la Región Sureste.

“De esos 103 alumnos, 72 por ciento exactamente es el que está ahorita colocado ya en el sector productivo”, explicó.

La rectora indicó que la universidad ha venido ajustando su oferta académica a los requerimientos de la industria regional, con programas vinculados a ingeniería, automatización, robótica y nuevas tecnologías. Entre las carreras que actualmente ofrece la institución se encuentra Ingeniería Mecatrónica, con un componente enfocado en robótica.

A la preparación técnica se suma el fortalecimiento del inglés y de las llamadas habilidades blandas, como comunicación, adaptación, liderazgo y trabajo en equipo, capacidades que, dijo, también son solicitadas por las empresas.

“Buscamos formar excelentes ingenieros y profesionistas con todas sus habilidades técnicas, pero también excelentes ciudadanos del mundo”, explicó.

La UPRA también trabaja en el análisis de una nueva carrera para el próximo ciclo escolar. Aunque todavía no se define cuál será, entre las áreas consideradas aparecen inteligencia artificial, análisis de bases de datos y microprocesadores.

López Barrón informó que la institución ha participado en reuniones con autoridades educativas y con representantes de la Universidad de Arizona para conocer propuestas relacionadas con nuevas tecnologías.

“No descartamos la posibilidad de contar con una carrera que tenga que ver con microprocesadores”, señaló.

La apertura dependerá de estudios de pertinencia, demanda laboral y de la coordinación con las autoridades educativas.

Para el nuevo ciclo, la universidad recibirá el 2 de septiembre a cerca de 280 estudiantes de nuevo ingreso. De ellos, 200 se incorporarán a la modalidad BIS y alrededor de 80 a la modalidad mixta.

Ambos esquemas funcionan desde septiembre de 2024, año en que también se actualizaron los programas académicos de la institución.