UPRA abre convocatoria 2026 con nuevas modalidades

La rectora explicó que la UPRA forma parte del subsistema nacional de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, con presencia de más de 190 instituciones

La Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA) abrió oficialmente su convocatoria de ingreso 2026, con una oferta académica que combina formación tecnológica, bilingüe y flexibilidad para distintos perfiles de estudiantes, informó la rectora Aleida López Barrón.

El periodo de preregistro quedó establecido del 28 de enero al 25 de marzo de 2026, a través del portal oficial portal.upra.mx, donde las y los aspirantes podrán iniciar su proceso de admisión tanto para la modalidad BIS como para la modalidad mixta, vigentes para el próximo ciclo escolar.

La rectora precisó que los registros corresponden a distintos periodos de inicio, ya que la modalidad mixta contempla el ingreso en el periodo mayo–agosto, mientras que la modalidad BIS iniciará clases en los periodos septiembre–diciembre, por lo que llamó a las y los aspirantes a elegir correctamente la modalidad al momento de realizar su preregistro.

La rectora explicó que la UPRA forma parte del subsistema nacional de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, con presencia de más de 190 instituciones en el país, y que este año la universidad cumplirá 12 años de operación, con un crecimiento sostenido en matrícula e infraestructura académica.

Para el ciclo 2026, la UPRA ofertará cuatro programas académicos:

Ingeniería en Manufactura Avanzada, Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en Calidad y Metrología, y la Licenciatura en Administración, todos con doble titulación, ya que las y los estudiantes obtienen el grado de Técnico Superior Universitario (TSU) al sexto cuatrimestre y el título profesional al concluir el décimo.

López Barrón detalló que la modalidad BIS está enfocada principalmente a estudiantes recién egresados de bachillerato y se distingue por su formación intensiva en inglés, incluyendo un primer cuatrimestre exclusivo para el idioma y la impartición gradual de materias en lengua inglesa, además de programas de movilidad internacional, que han permitido enviar a más de 60 alumnos al extranjero, principalmente a Estados Unidos y Canadá.

En contraste, la modalidad mixta está dirigida a personas trabajadoras, amas de casa y estudiantes que buscan combinar empleo y estudios. Esta opción permite cursar materias mediante una plataforma virtual durante la semana y asistir de manera presencial únicamente los sábados, lo que amplía el acceso a la educación superior en la región.

La rectora subrayó que no es requisito contar con conocimientos previos de inglés para ingresar a la UPRA, incluso en la modalidad BIS, ya que la formación en el idioma forma parte del propio plan de estudios.

Respecto al proceso de admisión, explicó que tras el preregistro en línea, las y los aspirantes deberán cubrir un pago de 800 pesos, entregar documentación básica y presentar una evaluación diagnóstica el sábado 28 de marzo, la cual no es excluyente, sino que permite identificar áreas académicas a reforzar.

Para el ciclo 2026, la universidad contempla 200 espacios para la modalidad BIS y un número similar para la modalidad mixta, con base en la capacidad actual del campus, mientras continúan las gestiones para ampliar la infraestructura universitaria.

Finalmente, Aleida López Barrón destacó que la UPRA ha pasado de una matrícula inicial de 90 alumnos en 2014 a más de 960 estudiantes activos, consolidándose como una opción educativa estratégica para Ramos Arizpe y la región sureste de Coahuila.