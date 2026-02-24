UNTA anuncia respaldo al PRI en medio de crisis de inseguridad

El apoyo del UNTA al PRI se perfila como movimiento relevante en el panorama político nacional, generando un impulso estratégico para la formación de alianzas

José Luis López, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), aseguró que sus agremiados otorgarán apoyo total al PRI en la contienda electoral de 2026. Esta decisión surge ante la creciente crisis de seguridad que enfrenta el país.

Preocupación por violencia y narcobloqueos

Durante su intervención, López manifestó su inquietud por el aumento de narcobloqueos y delitos que afectan la paz social en varias regiones. Señaló que el PRI representa la vía adecuada, citando a Coahuila como ejemplo de un gobierno que mantiene la seguridad pese a la violencia en otros estados.

“La invitación que tenemos es del PRI, y creo que esa es la vía adecuada, porque vemos otros estados en guerra civil. La única isla que vemos en el mapa de la República Mexicana es Coahuila, un gobierno que vela por la seguridad.”

Diálogo con autoridades y estrategias gubernamentales

Diego Rodrigo Canales, subsecretario general de gobierno, participó en la reunión del consejo de la UNTA, donde escuchó las demandas de los agremiados y explicó las estrategias de la administración de Manolo Jiménez. Resaltó que los temas tratados trascienden lo agrícola y representan preocupaciones sociales en diversos municipios.

“Estamos aquí para abordar temas que trascienden lo agrícola y se convierten en preocupaciones sociales en diversos municipios. Hay una gran conciencia del diferenciador que tenemos en Coahuila, gracias a la administración de Manolo Jiménez.”

Impacto político del respaldo de la UNTA

El apoyo del UNTA al PRI se perfila como un movimiento relevante en el panorama político nacional, generando un impulso estratégico para la formación de alianzas y fortalecimiento de la campaña rumbo a 2026.

Seguridad y política en el centro del debate

La declaración de López refleja cómo la seguridad pública y la estabilidad social se convierten en factores determinantes para los actores políticos y sindicatos en el contexto del próximo proceso electoral.