Universidad de Coahuila refuerza apoyo en salud mental

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, hizo un llamado a los estudiantes a acercarse a solicitar ayuda cuando experimenten síntomas de depresión o ansiedad.

Dijo que la UA de C inició unos conversatorios llamados “De Joven a Joven”, donde se invita a recién egresados para que platiquen su experiencia dentro de la institución, y acercar a los jóvenes para que se expresen y pidan ayuda cuando crean que la necesitan, ya que existen estudios que arrojan que muchos jóvenes pasan por situaciones de problemas emocionales.

“Una importante suma de jóvenes han presentado alguna situación al menos una vez de desesperanza o de ansiedad o depresión de algún tipo, y creo que es importante que hacia el interior tengamos bien claro cuáles son las acciones a seguir.

“Pero sobre todo que los jóvenes levanten la mano, pidan ayuda porque a veces creen que es un acto de debilidad, pero la gente debe ser valiente y levantar la mano”.

Pimentel Martínez dijo que existen proyectos dentro de la Coordinación de Extensión Universitaria, y esperan el presupuesto del próximo año para pensar en ampliar este programa.