Universidad Carolina pide prohibir redes a menores en Coahuila

El rector de la Universidad Carolina consideró urgente regular el uso de redes sociales y teléfonos celulares entre menores de edad

El rector de la Universidad Carolina, Esteban Garza Fishburn, planteó la necesidad de prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años y establecer una regulación sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas, al considerar que el uso excesivo de estas plataformas está afectando el desarrollo socioemocional de las nuevas generaciones.

El académico señaló que uno de los principales desafíos que enfrentan actualmente niños y adolescentes está relacionado con la dependencia a las redes sociales, las cuales —dijo— están diseñadas para mantener a los usuarios conectados durante largos periodos mediante algoritmos que favorecen el consumo continuo de contenido.

Afirmó que esta situación ya comienza a reflejarse en problemas de atención, menor capacidad de concentración y dificultades para desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas.

Garza Fishburn consideró que México debería seguir el ejemplo de otros países que ya avanzan en la regulación del uso de redes sociales entre menores de edad, además de impulsar restricciones para el uso de teléfonos celulares dentro de los planteles educativos.

Indicó que, aunque algunas escuelas privadas ya aplican medidas para limitar el ingreso de dispositivos electrónicos a las aulas, una regulación estatal o federal facilitaría que las instituciones educativas implementen estas políticas con el respaldo de la ley y el apoyo de los padres de familia.

Respecto al crecimiento de la inteligencia artificial, el rector advirtió que las universidades ya enfrentan nuevos retos para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, por lo que han comenzado a capacitar a los docentes para identificar trabajos elaborados con estas herramientas y fortalecer actividades que fomenten el razonamiento y la producción de contenidos propios.

Añadió que diversos sistemas educativos en el mundo han comenzado a reducir el uso de tabletas en las aulas y retomar los libros impresos como una estrategia para fortalecer la comprensión lectora, el pensamiento matemático y el desarrollo de habilidades cognitivas.