Uniformes escolares se agotan ante regreso a clases en Saltillo

La demanda de uniformes aumentó en Saltillo y algunos modelos ya se agotaron; pedidos especiales pueden tardar entre dos y cuatro semanas

A unos días del inicio del ciclo escolar, la demanda de uniformes se disparó en comercios de Saltillo, donde algunas prendas ya se agotaron y los pedidos especiales pueden tardar entre dos y cuatro semanas en fabricarse.

Patricia González Escobedo, propietaria de una comercializadora de uniformes con 34 años de experiencia, explicó que actualmente trabajan con más de 200 escuelas, entre jardines de niños, primarias, secundarias, preparatorias y colegios.

La carga de trabajo comenzó a elevarse desde hace aproximadamente dos semanas, pero esta semana se convirtió en una de las más intensas.

“Abrimos a las nueve de la mañana y ya hay fila afuera. Cerramos a las seis, pero aquí se queda lleno y hasta que atendemos al último”, relató.

La mayoría de los pedidos comienza desde junio, cuando las escuelas realizan reuniones con padres de familia y definen sus uniformes. Sin embargo, una parte importante de las compras se concentra en los últimos días previos al regreso a clases.

González Escobedo señaló que, cuando ya no hay existencias, el uniforme debe fabricarse desde cero en el propio taller, donde realizan corte, costura y bordado.

“Los que están viniendo últimamente ya no encuentran existencias, entonces tienen que hacer su pedido. Estamos dando de dos o tres semanas, y a veces hasta cuatro, porque se agota el material”, explicó.

FAMILIAS COMPRAN UNIFORMES COMPLETOS

La comerciante indicó que muchas familias están optando por adquirir el uniforme completo, incluyendo prendas de diario, deportivas y de invierno.

En algunos casos, dijo, los apoyos escolares han permitido que los padres cubran una parte del gasto y paguen únicamente la diferencia.

Un uniforme deportivo de primaria, integrado por pants, chaqueta y playera, ronda los mil 150 pesos, mientras que el uniforme de diario puede costar alrededor de 900 pesos, dependiendo de las prendas requeridas.

En preescolar, los precios pueden ser entre 50 y 100 pesos menores.

En secundaria, además de pantalón, chaleco, suéter y uniforme deportivo, ha crecido la demanda de sudaderas bordadas con la mascota o el logotipo de la escuela.

PRODUCCIÓN NO TERMINA CON EL REGRESO A CLASES

Aunque el mayor volumen de ventas se concentra antes del arranque del ciclo escolar, la producción continúa durante los siguientes meses.

“Después viene el tiempo de invierno y empiezan a pedir pants, chaquetas o sudaderas. Siempre hay trabajo porque se agota todo y hay que volver a surtir y fabricar”, explicó.

La comercializadora también ofrece reparaciones para familias que buscan extender la vida útil de prendas usadas, principalmente en pants escolares con desgaste en las rodillas.

González Escobedo recordó que comenzó el negocio hace 34 años atendiendo apenas una escuela, cuando su hija cursaba el jardín de niños.

Hoy, después de más de tres décadas, asegura que ya atiende a familias de segunda generación.

“Hay gente que viene y me dice: ‘Mi mamá venía y me compraba los uniformes, ahora vengo yo a comprar los de mis hijos’”, relató.

Con el regreso a clases cada vez más cerca, el reto para fabricantes y comercios será cubrir la demanda de última hora, particularmente en tallas y modelos que ya comienzan a escasear en Saltillo.