Un muerto y un lesionado dejan accidentes de moto en Ramos Arizpe

El percance más grave fue sobre la carretera federal 57, en el tramo Ramos Arizpe-Monclova, donde un joven perdió la vida tras impactarse contra una camioneta

Un motociclista sin vida y otro más gravemente lesionado fue el saldo de dos accidentes registrados en distintos puntos de Ramos Arizpe en menos de 24 horas, informó la Dirección de Protección Civil Municipal.

El percance más grave ocurrió la mañana de este sábado sobre la carretera federal 57, en el tramo Ramos Arizpe-Monclova, a la altura del kilómetro 11, donde un joven motociclista de entre 25 y 30 años perdió la vida tras impactarse contra una camioneta.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo involucrado circulaba de oriente a poniente cuando intentó realizar una maniobra de retorno y presuntamente cortó la circulación de la motocicleta. Tras el impacto, el motociclista salió proyectado varios metros sobre la carpeta asfáltica, mientras que la unidad quedó a unos 10 metros del cuerpo.

La víctima vestía short azul y chamarra negra. Aunque portaba casco de seguridad, éste quedó destruido debido a la fuerza del choque.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio, pero únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del conductor.

Un día antes, la tarde del viernes, otro motociclista resultó lesionado en el cruce de Federalismo y bulevar Analco, en la colonia Analco.

El afectado fue identificado como Isaac Velázquez Aguirre, de 45 años, quien circulaba en una motocicleta Italika cuando, presuntamente, un camión de transporte público le quitó el derecho de paso, provocando la colisión.

Al arribar al lugar, paramédicos encontraron al motociclista consciente y orientado, aunque presentaba una deformidad en la pierna derecha producto del impacto.

Tras recibir atención prehospitalaria, fue trasladado al Hospital General de Zona número 88 del IMSS para su valoración médica.

El director de Protección Civil de Ramos Arizpe, Francisco Sánchez Aguirre, señaló que ambos accidentes fueron atendidos por personal de la corporación y reiteró el llamado a conductores y motociclistas a respetar los señalamientos viales y extremar precauciones para prevenir hechos de consecuencias fatales.