Últimos días para pagar predial en Ramos Arizpe con descuento

A 11 días de que termine enero, Ramos Arizpe entro en la recta final para que los ciudadanos aprovechen los beneficios fiscales del Predial 2026, entre ellos descuentos directos, recargos simbólicos y la posibilidad de participar en un sorteo con premios en efectivo.

Durante lo que resta del mes, las y los contribuyentes pueden obtener 15 por ciento de descuento en el pago del Impuesto Predial, tanto en predios urbanos como rústicos, además de la reducción de recargos a solo un peso.

Quienes cubran su contribución en enero también quedan inscritos automáticamente en el sorteo anual “Participa y Gana Pagando tu Predial 2026”, que contempla $200,000 pesos en premios.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el pago oportuno del Predial permite fortalecer las finanzas municipales y destinar recursos a servicios públicos y obras prioritarias para la ciudad.

El impuesto puede pagarse de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, en las cajas de la Presidencia Municipal y en los módulos de la Unidad Administrativa.

También está disponible la opción de pago en línea, a través del portal oficial del municipio: https://gobiernoramosarizpe.gob.mx/

Autoridades municipales exhortaron a la población a aprovechar los últimos días de enero para regularizar su situación y acceder a los beneficios vigentes antes de que concluya esta primera etapa del programa.