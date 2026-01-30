Últimos días para aprovechar descuento en el predial en Saltillo

La tesorera municipal, Lissette Álvarez, señaló que tanto los contribuyentes que realicen su pago participarán en un sorteo con 10 premios de $100,000 pesos

El Gobierno Municipal de Saltillo exhortó a la ciudadanía a aprovechar los últimos días del mes de enero para realizar el pago del impuesto predial con un 15% de descuento, incentivo que además brinda la oportunidad de participar en el sorteo de 10 premios de $100,000 pesos cada uno.

Se informó que el último día para acceder a los estímulos del primer mes del año será el sábado 31 de enero.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, señaló que tanto las y los contribuyentes que realicen su pago de manera presencial como quienes lo hagan a través de las plataformas digitales participarán en igualdad de condiciones en el sorteo.

Destacó que cumplir con esta contribución se traduce en obras, servicios y acciones que benefician directamente a la ciudad, y recordó que durante enero también se mantiene un 50% de descuento en recargos para adeudos de años anteriores.

Para facilitar el cumplimiento, el Municipio mantendrá abiertas las cajas físicas el sábado 31 de enero, además de las opciones de pago en línea disponibles las 24 horas.

Entre ellas se encuentran la plataforma Saltillo Fácil, el portal oficial del Ayuntamiento, el Chat Bot de WhatsApp y el Visor Saltillo. Finalmente, se recordó que en febrero el descuento por pronto pago será del 10% y en marzo del 5%.