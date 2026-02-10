Últimas horas para hacer trámites de su credencial de lector

El organismo electoral implementará una medida especial: el 10 de febrero los módulos brindarán servicio de manera continua durante 24 horas.

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila informó que el plazo para realizar trámites de actualización de la credencial para votar fue ampliado hasta el próximo 10 de febrero, con el objetivo de garantizar la participación ciudadana en las elecciones de 2026. Esta prórroga representa la última oportunidad para que la población regularice su situación en el padrón electoral.

¿Qué trámites pueden realizarse antes del 10 de febrero?

Durante este periodo, la ciudadanía puede acudir a los módulos del INE para efectuar cambios de domicilio, corrección de datos personales, inscripción al padrón electoral o la renovación de credenciales vencidas.

Módulos del INE operarán 24 horas para atender demanda

Para hacer frente a la alta demanda, el organismo electoral implementará una medida especial: el 10 de febrero los módulos brindarán servicio de manera continua durante 24 horas.

Autoridades llaman a realizar trámite con anticipación

Las autoridades electorales hicieron un llamado a la población para no dejar el trámite al último momento y así evitar largas filas o contratiempos. Asimismo, reiteraron la importancia de contar con una credencial vigente, no solo como identificación oficial, sino como una herramienta fundamental para ejercer el derecho al voto.