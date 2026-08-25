UAAAN iniciará en septiembre proceso para renovar la rectoría

El rector Alberto Flores Olivas informó que la entrega-recepción de la Rectoría está prevista para el viernes 11 de noviembre.

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro iniciará en septiembre el proceso para elegir a su próximo rector, con la emisión de una convocatoria que será elaborada por una comisión especial del Consejo Universitario, informó el actual rector, Alberto Flores Olivas.

El funcionario explicó que la intención es reunir al Consejo Universitario entre el 7 y el 11 de septiembre, para que durante esa sesión se integre la comisión encargada de definir los lineamientos y emitir formalmente la convocatoria.

“Normalmente lo que se hace es que se forma una comisión en nuestro Consejo Universitario. Esa comisión elabora la convocatoria y establece los lineamientos que se seguirán”, explicó.

Una vez publicada, podrán registrarse aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos por la propia universidad.

Flores Olivas aclaró que el proceso no establece restricciones por género, por lo que podrán participar tanto mujeres como hombres.

“De hecho, nuestro proceso no limita. Han participado colegas mujeres y siempre han participado; simplemente hay una serie de lineamientos que tendrán que cubrir tanto los aspirantes varones como las aspirantes mujeres”, señaló.

Posteriormente, el Consejo Directivo de la universidad revisará las trayectorias y currículums de quienes se registren.

De acuerdo con el rector, este organismo puede seleccionar desde un aspirante hasta un máximo de tres para convertirlos formalmente en candidatos.

“Normalmente han sido tres candidatos, una vez que son seleccionados por el Consejo Directivo”, indicó.

Relevo será el 11 de noviembre

El calendario universitario contempla que la entrega-recepción de la Rectoría se realice el 11 de noviembre, fecha en que Flores Olivas concluirá su gestión y entregará la institución a quien resulte electo.

“El cambio, digamos, la entrega-recepción será el 11 de noviembre. Ese mismo día se entrega la institución a la persona que obtuvo el triunfo”, explicó.

El próximo rector recibirá además una serie de proyectos que quedaron desarrollados durante la administración actual y que deberán pasar a etapa de implementación.

Entre ellos se encuentra una reforma académica profunda, dos documentos relacionados con adecuaciones a la normatividad universitaria y un nuevo Plan de Desarrollo Institucional con acciones proyectadas hasta 2030 y algunas líneas de trabajo con horizonte hacia 2045.

Flores Olivas señaló que estos documentos requirieron alrededor de tres años de elaboración y actualmente se encuentran en manos del Consejo Universitario.

Por tratarse de una institución autónoma, su eventual aplicación dependerá de los propios órganos internos de la UAAAN.

Busca narro acreditación institucional

Antes de concluir su gestión, Flores Olivas informó además que la universidad se encuentra en un proceso para obtener una acreditación institucional en calidad y excelencia.

Actualmente, dijo, la mayoría de los programas de licenciatura y todos los posgrados cuentan con acreditaciones, pero ahora se busca evaluar a la universidad en su conjunto.

Durante estos días se espera la visita de entre 13 y 14 evaluadores externos, quienes revisarán la información presentada por la institución.

El rector confió en que el resultado pueda conocerse antes de finalizar su gestión, aunque reconoció que podría entregarse después del relevo.

Mientras ese proceso continúa, la renovación de la Rectoría comenzará formalmente en septiembre, con la expectativa de que el 11 de noviembre la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro tenga nuevo titular.