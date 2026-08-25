UAAAN estrena señal 107.3 FM de Radio Narro en Saltillo

La apertura de la frecuencia también permitirá ampliar los espacios para la participación de estudiantes de la Narro quienes actualmente colaboran en proyectos

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro inició este 24 de agosto las transmisiones de Radio Universidad en frecuencia modulada a través de XHUAAAN 107.3 FM, luego de varios años de gestiones ante las autoridades federales de telecomunicaciones.

Martín Cadena Zapata, director de Comunicación de la UAAAN, explicó que el proyecto atravesó un proceso prolongado debido a los distintos cambios administrativos y regulatorios en los organismos responsables de las telecomunicaciones.

“Fue un trámite largo. Hubo varios cambios en la comisión de telecomunicaciones y en esos pasos nos daban largas, pero finalmente en 2025 volvimos a insistir y ya nos dieron la concesión”, señaló.

La primera transmisión formal de la nueva frecuencia fue programada para este lunes 24 de agosto a las 10:15 horas, desde el Auditorio Carlos E. Martínez.

FM y AM compartirán programación durante un año

Durante el primer año, la nueva señal de FM mantendrá la misma programación que actualmente se transmite por AM, mientras la universidad analiza el comportamiento de las audiencias y las posibilidades de generar contenidos diferenciados.

“Por el primer año va a ser la misma programación en ambas frecuencias. A partir del segundo año vamos a ver si hay una diferenciación”, explicó Cadena Zapata.

La intención es aprovechar las características de cada señal para llegar a distintos públicos.

De acuerdo con el director de Comunicación, la FM tendrá una mayor presencia entre audiencias urbanas, mientras que la señal de AM continuará siendo una herramienta importante para llegar a comunidades rurales.

“Vamos a llegar más a lo urbano en la FM y más a lo rural en la AM, entonces vamos a ver cómo podemos conciliar ahí”, indicó.

Ampliarán participación de estudiantes

La apertura de la frecuencia también permitirá ampliar los espacios para la participación de estudiantes de la Narro, quienes actualmente colaboran en proyectos de vinculación, desarrollo social y actividades dirigidas a comunidades.

Cadena Zapata señaló que la radio universitaria puede fortalecer esa participación mediante contenidos elaborados por los propios alumnos y programas relacionados con las actividades académicas, científicas y sociales de la institución.

Radio Narro extiende su cobertura

La nueva señal 107.3 FM representa así una ampliación de la cobertura de Radio Narro y abre la posibilidad de que, en una segunda etapa, la universidad desarrolle programación específica para los públicos urbano y rural sin abandonar la vocación académica y social de la emisora.