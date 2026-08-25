UAAAN analiza ceder 12 mil metros cuadrados para el tren

El rector de la Narro aclaró que la posible afectación de terrenos no perjudicará actividades académicas ni productivas.

El proyecto del tren de pasajeros podría requerir alrededor de 12 mil metros cuadrados de terrenos pertenecientes a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, superficie que tendría que ser cedida para permitir el paso de las vías, aunque todavía no existe una propuesta oficial definitiva.

El rector de la UAAAN, Alberto Flores Olivas, informó que hasta ahora la universidad no ha recibido una comunicación formal con las condiciones finales para liberar el terreno.

“Hasta ahorita no tenemos nada de comunicación oficial”, señaló.

De acuerdo con la información preliminar conocida por la institución, la superficie involucrada sería de aproximadamente 12 mil metros cuadrados.

Flores Olivas aclaró que no se trataría propiamente de una compraventa, debido a la naturaleza federal de la universidad, sino de una cesión del terreno con una indemnización.

“No es realmente una venta. Como somos oficiales, nosotros federales, sería cederlo, pero hay una indemnización”, explicó.

La decisión final deberá pasar por el Consejo Universitario de la Narro, órgano que tendría que autorizar cualquier disposición sobre el patrimonio de la institución.

Sobre el monto de la posible indemnización, el rector señaló que se ha mencionado preliminarmente una cifra cercana a mil pesos por metro cuadrado, aunque insistió en que todavía no existe certeza oficial.

“Se habla de alrededor de mil pesos por metro cuadrado, pero no tenemos la certeza de que así sea aún”, precisó.

De confirmarse tanto la superficie como ese valor preliminar, la indemnización rondaría los 12 millones de pesos, aunque esa cantidad todavía no puede considerarse definitiva mientras no exista una propuesta formal.

El rector aseguró además que la superficie involucrada no afectaría las actividades académicas ni productivas de la universidad, ya que actualmente se trata de un área libre.

Identifican predios en los primeros 15 kilómetros

Por separado, María Bárbara Cepeda, secretaria de Vinculación y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Coahuila, informó que los responsables del proyecto ferroviario trabajan actualmente en la identificación de los terrenos ubicados dentro de los primeros 15 kilómetros del trazo.

“Han estado los primeros 15 kilómetros trabajando con ellos, identificando cuáles son los predios por los que pasaría el tren”, explicó.

La funcionaria señaló que el Gobierno del Estado todavía espera recibir el proyecto ejecutivo, documento que permitirá conocer con precisión el trazo y determinar cuáles propiedades tendrán afectaciones.

Entre los terrenos que podrían quedar involucrados se encuentran precisamente los de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

“Sé que está también que pudiera estar afectada la Narro, pero vamos a ver qué información nos dan al respecto”, indicó.

Cepeda agregó que todavía no se cuenta con una lista definitiva de propietarios, pero aseguró que existe disposición para indemnizar aquellos terrenos privados o institucionales que sean necesarios para desarrollar la infraestructura ferroviaria.

El siguiente paso será contar con el proyecto ejecutivo y una propuesta formal para la UAAAN, que deberá ser revisada por su Consejo Universitario antes de autorizar la cesión de la superficie requerida para el tren de pasajeros.