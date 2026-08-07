UAAAN abrirá en septiembre el Museo La Gloria

El recorrido incluirá salas interactivas, realidad virtual, videomapping, documentales y herramientas de inteligencia artificial

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) abrirá el próximo 3 de septiembre el Museo La Gloria, un nuevo recinto interactivo que busca convertirse en un referente cultural de Coahuila y que contará la historia de la institución, de la antigua Hacienda de Buenavista y de la evolución del sector agroalimentario en México.

El proyecto implicó la restauración integral del edificio principal de la ex Hacienda de Buenavista, una construcción con cerca de 200 años de antigüedad que durante décadas funcionó como sede de la Rectoría y que ahora será transformada en un museo abierto al público.

Restauran la antigua Hacienda de Buenavista

El rector de la UAAAN, Alberto Flores Olivas, informó que la recuperación del inmueble se realizó bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con el objetivo de conservar sus características originales.

Los trabajos incluyeron la restauración de techos, muros y pisos, además de la elaboración de moldes especiales para reproducir tejas y elementos arquitectónicos que ya no existen de manera comercial.

Explicó que el museo estará enfocado principalmente en el ámbito agroalimentario y mostrará cómo se producen los alimentos, la importancia del cuidado del agua, el suelo y el medio ambiente, así como la evolución de la universidad desde su fundación en 1923 y la aportación de sus egresados al desarrollo agrícola del país.

Recorrido incorporará realidad virtual e inteligencia artificial

Uno de los principales atractivos será su propuesta tecnológica. El recorrido incluirá salas interactivas, realidad virtual, videomapping, documentales y herramientas de inteligencia artificial que permitirán, incluso, que el propio Antonio Narro dé la bienvenida virtual a los visitantes al iniciar el recorrido.

La museografía fue desarrollada por especialistas del Museo del Desierto encabezados por Arturo González González, quienes diseñaron un recorrido cronológico distribuido en alrededor de diez salas que abordan la vida de Antonio Narro, la historia de la Hacienda de Buenavista, la evolución de la universidad, la Revolución Verde, la investigación científica, la cultura, el deporte y el impacto social de la institución.

El director de Colecciones del Museo del Desierto, José Manuel Padilla Gutiérrez, explicó que el museo también rescatará aspectos poco conocidos de la vida universitaria, como los tradicionales desfiles estudiantiles, las reinas de la Narro, el origen de la Rondalla de Saltillo y las contribuciones de miles de egresados que han impulsado el desarrollo del campo mexicano.

Flores Olivas destacó que la universidad alberga actualmente estudiantes provenientes de las 32 entidades del país, además de jóvenes de otros países, con representación de 33 pueblos indígenas y 27 lenguas originarias, riqueza cultural que también formará parte de la experiencia museográfica.

Museo La Gloria abrirá sus puertas el 3 de septiembre

La inauguración oficial está programada para el 3 de septiembre a las 10:00 horas y, una vez concluido el acto protocolario, el Museo La Gloria abrirá sus puertas al público para iniciar recorridos permanentes, con un horario tentativo de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.