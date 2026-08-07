UAAAN abre sus puertas a mil 500 estudiantes de nuevo ingreso

La inducción también contempla recorridos por auditorios, salones y áreas universitarias, con el propósito de facilitar la adaptación de los estudiantes

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) inició este miércoles el Curso de Inducción 2026, en el que participan alrededor de mil 500 estudiantes de nuevo ingreso, quienes durante tres días conocerán la estructura académica, los servicios y la vida universitaria antes del arranque oficial del ciclo escolar.

Las actividades comenzaron en el Auditorio Carlos E. Martínez, donde los alumnos fueron recibidos por las autoridades universitarias, encabezadas por el rector Alberto Flores Olivas, además de conocer la oferta académica, los reglamentos, los programas institucionales y los servicios de apoyo con los que cuenta la institución.

Como parte del programa, los jóvenes participan en pláticas con los jefes de cada programa docente, reciben información sobre tutorías, igualdad de género, derechos humanos, formación integral y servicios asistenciales, además de conocer las actividades culturales que distinguen a la universidad, entre ellas la participación de la Rondalla de Saltillo de la UAAAN.

La inducción también contempla recorridos por auditorios, salones y áreas universitarias, con el propósito de facilitar la adaptación de los estudiantes a su nuevo entorno académico.

Las actividades continuarán el 7 de agosto con la segunda jornada informativa y concluirán el 8 de agosto en el Gimnasio Ing. Carlos Rivas Piedra, donde se desarrollarán dinámicas de integración, actividades recreativas y ejercicios de trabajo en equipo para fortalecer la convivencia entre los alumnos de nuevo ingreso.

Con este proceso, la UAAAN busca facilitar la incorporación de los nuevos universitarios a la vida académica, además de fortalecer el sentido de pertenencia y dar a conocer los programas y servicios que estarán a su disposición durante su formación profesional.