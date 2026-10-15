UA de C buscará crear centros de salud mental para universitarios

La propuesta de crear se complementa con las reuniones con autoridades de seguridad estatales para preservar la estabilidad de la comunidad universitaria.

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El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, anunció que existe la intención de crear centros de atención a la salud mental, con la finalidad de que se atienda este tema desde un punto de vista multidisciplinario.

“Es a iniciativa de directoras y directores en Torreón, pero lo queremos hacer en toda la Universidad, es establecer centros de atención a la salud mental, nosotros abrimos un programa de atención a la salud mental; ahora será un centro donde converjan las especialidades de Medicina, Odontolofía, Psicología, Enfermería y Trabajo Social”.

Dijo que este tipo de centros tendría como finalidad entender, atender, y canalizar en su caso a cualquier universitario que lo requiera, sea estudiante, docente o trabajador, y fomentar una cultura de apoyo y prevención para atender el aspecto de la salud mental.

Esta propuesta tomó una mayor relevancia luego de los acontecimientos de Torreón, donde dos jóvenes atacaron una secundaria, matando a la subdirectora del plantel, y dejando heridas a cuatro personas más.

La propuesta de crear se complementa con las reuniones con autoridades de seguridad estatales para preservar la estabilidad de la comunidad universitaria.