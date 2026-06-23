UAdeC reúne a comunidad y diplomáticos en Watch Party

En su mensaje, la cónsul de los Estados Unidos en Monterrey, Melissa Bishop, destacó que el evento forma parte de las actividades impulsadas por American Space

En un ambiente de convivencia e intercambio cultural, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Relaciones Internacionales, llevó a cabo el evento “Watch Party USA vs. Australia”, actividad que reunió a integrantes de la comunidad universitaria, representantes diplomáticos e invitados especiales para disfrutar de la transmisión del encuentro correspondiente a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el Lobby de la Infoteca Arteaga se contó con la presencia de la cónsul general de los Estados Unidos en Monterrey, Melissa A. Bishop; el cónsul para Educación, Prensa y Cultura de Estados Unidos en Monterrey, Jerome L. Sherman; el secretario de Educación de Coahuila, Emmanuel Garza Fishburn; la directora de la oficina Inspira Coahuila, Cecilia de la Garza; el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez; la coordinadora de Relaciones Internacionales de la UAdeC, Lourdes Morales Oyervides; la subcoordinadora de Responsabilidad Social de la UAdeC, Daniela Valdés Barrón, así como invitados especiales, integrantes del cuerpo diplomático y comunidad universitaria.

Destacan intercambio cultural y cooperación internacional

En su mensaje, la cónsul de los Estados Unidos en Monterrey, Melissa Bishop, destacó que el evento forma parte de las actividades impulsadas por el American Space para fortalecer los lazos de amistad, el intercambio cultural y la colaboración entre México y Estados Unidos; asimismo, reconoció el talento y liderazgo de jóvenes participantes en programas de intercambio y diplomacia deportiva, al señalar que estas experiencias generan oportunidades y transforman vidas.

En su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez, agradeció la presencia de representantes del Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey y de todas las personas que hicieron posible el encuentro; al tiempo que destacó que “Watch Day” trasciende la celebración de un partido de futbol y representa una oportunidad para fortalecer la convivencia, la educación, el intercambio cultural y la cooperación internacional.

Reconocen participación estudiantil en proyecto artístico

Reconoció a las y los estudiantes y docentes que participaron en la creación de un mural para American Space Coahuila, resaltando que esta obra refleja el poder de la educación, la cultura y el arte para generar diálogo, acercar personas y construir vínculos duraderos.