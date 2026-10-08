UAdeC reforzará protocolos de seguridad en escuelas y facultades

Pimentel explicó que el proyecto de instalación y ampliación de cámaras de vigilancia registra un avance cercano al 80 por ciento

La Universidad Autónoma de Coahuila reforzará sus protocolos de seguridad en escuelas y facultades, informó el rector Octavio Pimentel, quien señaló que, tras los recientes hechos ocurridos en Torreón, se revisarán los mecanismos de prevención y atención que actualmente se aplican en los campus, en coordinación con autoridades estatales de seguridad, la Fiscalía y otras instancias.

Pimentel explicó que el proyecto de instalación y ampliación de cámaras de vigilancia registra un avance cercano al 80 por ciento, aunque aún existen planteles donde falta completar estas acciones, principalmente aquellos ubicados fuera de los campus universitarios.

En estos casos, la UAdeC buscará coordinarse con los municipios para mejorar la iluminación y reforzar los rondines de vigilancia en los alrededores, especialmente durante los horarios considerados de mayor riesgo.

El rector destacó que los protocolos deberán adaptarse a las características de cada plantel, particularmente en aquellos donde estudian menores de edad, con el objetivo de establecer un esquema de seguridad permanente y preventivo que permita identificar y atender posibles riesgos antes de que se conviertan en situaciones que afecten a estudiantes, docentes y trabajadores.