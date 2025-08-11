UAdeC lista para recibir a más de 40 mil estudiantes

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, informó que la máxima casa de estudios está lista para recibir a más de 40 mil alumnos

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, informó que la máxima casa de estudios está lista para recibir a más de 40 mil alumnos que este mes ingresan o reingresan a las distintas escuelas y facultades en todo el estado.

“Regresan ya los poquito más de 40 mil estudiantes a las aulas, quiero aprovechar para dar la bienvenida a los nuevos Lobos, y a quienes reingresan decirles que este es un semestre muy intenso, donde vamos a tener actividades deportivas, culturales y académicas”.

Pimentel Martínez dijo que la necesidad de infraestructura y equipamiento es constante, y por ello se invirtió en equipamiento como mesabancos, minisplits y computadoras, así como en la rehabilitación y mantenimiento de espacios, provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), que este año les representó cerca de 70 millones de pesos.

Recalcó que en estas inversiones se le dio prioridad a aquellos edificios y escuelas que más necesidad tenían de atención en esos renglones, sobre todo en materia de infraestructura hidráulica, drenaje y energía eléctrica.