UAdeC lanza becas para alumnos de Ciencias de la Comunicación

La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC lanza becas “Javier Villarreal Lozano” para apoyar a estudiantes con dificultades económicas

Con el objetivo de respaldar a estudiantes que enfrentan dificultades económicas, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila lanzó el Programa de Becas de Cuota Interna “Lic. Javier Villarreal Lozano”, una iniciativa dirigida a egresadas, egresados y público en general.

El periodo de donación estará abierto del 5 al 18 de agosto de 2025, y los donativos podrán entregarse directamente con la Lic. Brenda Infante, en el Edificio de Medios de la Facultad.

De acuerdo con la convocatoria, se dará prioridad a estudiantes de escasos recursos, con el fin de brindarles la oportunidad de continuar sus estudios sin que la situación económica represente un obstáculo.

"A veces lo más difícil no es estudiar, sino poder sostenerse en la escuela.

Esta beca puede marcar la diferencia para muchos compañeros que tienen talento, pero también muchas carencias", expresó Mariana López, estudiante de séptimo semestre.

La facultad extendió una invitación a todas y todos los comunicadores, especialmente a los egresados, para que se sumen a esta causa solidaria en apoyo al talento universitario y a las nuevas generaciones de profesionales de la comunicación.

"Como egresados, tenemos una deuda moral con la institución que nos formó.

Aportar aunque sea un poco puede cambiar el rumbo de alguien que, como nosotros, sueña con ejercer el periodismo o la comunicación", comentó Héctor Salinas, egresado de la generación 2009.

El programa busca reforzar el sentido de comunidad entre estudiantes y egresados, promoviendo la empatía, el compromiso social y el fortalecimiento de los lazos académicos.

"Sabemos que la situación económica puede ser una barrera enorme.

Por eso, más que una beca, esto es un puente para que ningún estudiante se quede atrás", mencionó la Lic. Brenda Infante, responsable de recibir los donativos.

Con este llamado, la Facultad de Ciencias de la Comunicación apuesta por construir una red de apoyo solidario entre generaciones, en la que el respaldo mutuo y la responsabilidad social se conviertan en pilares del desarrollo profesional.

"Yo soy testigo de lo importante que es recibir apoyo en momentos clave.

Si hoy puedo continuar mis estudios, es porque alguien creyó en mí. Por eso invito a que más personas se sumen a esta campaña", señaló Jesús Armendáriz, beneficiario de programas similares en años anteriores.