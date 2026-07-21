UAdeC inaugura el campamento infantil Lobos Camp 2026

La subcoordinadora de Responsabilidad Social, Daniela Valdez Barrón, agradeció la presencia de las niñas y los niños, de madres y padres de familia

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El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, inauguró este lunes en la explanada de Rectoría y en el Sindicato de Trabajadores de la institución, el Campamento de Verano “Lobos Camp 2026”, para niñas y niños de la Unidad Sureste y que se lleva a cabo simultáneamente en Torreón, Múzquiz, Monclova y Piedras Negras del 20 al 31 de julio.

En este evento lo acompañaron la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés,la subcoordinadora de Responsabilidad Social de la Coordinación de Extensión Universitaria, Daniela Valdez Barrón entre otros invitados.

Familias depositan su confianza en la Universidad

La subcoordinadora de Responsabilidad Social, Daniela Valdez Barrón, agradeció la presencia de las niñas y los niños, de madres y padres de familia, de las autoridades universitarias, de las y los directores, así como de la presidenta honoraria del DIF, Coahuila, Liliana Salinas, a quien reconoció como una gran aliada por su constante respaldo a los proyectos impulsados por la máxima casa de estudios.

Señaló que, para la Subcoordinación de Responsabilidad Social, resulta muy satisfactorio ver la confianza que las familias depositan en la Universidad al permitir que sus hijos formen parte de este programa de verano, el cual busca ofrecer actividades que contribuyen a su desarrollo integral.

Ofrecen actividades deportivas, artísticas y científicas

Entre las actividades contempladas se encuentran talleres de artes plásticas, manualidades, pintura, campismo, expresión musical y baile; además, deportes como fútbol, basquetbol, tochito, voleibol y la disciplina de tae kwon do y, se ofrecerán espacios orientados al desarrollo de habilidades y el descubrimiento científico, como robótica y ciencia divertida.