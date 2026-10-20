UAdeC forma lazo rosa para promover detección del cáncer de mama

Iglesias Abramo relató que enfrentó momentos de miedo, incertidumbre y vulnerabilidad, pero encontró fortaleza en el amor por su hijo

La comunidad de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) formó el lazo rosa, símbolo internacional de la lucha contra el cáncer de mama, en la explanada de la Rectoría, durante un evento encabezado por el rector Octavio Pimentel Martínez.

La actividad destacó la importancia de promover la prevención, la detección oportuna y la solidaridad con las mujeres y familias que enfrentan este padecimiento.

Sobreviviente de cáncer de mama comparte su experiencia

Durante la jornada, la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, señaló que el lazo rosa representa un abrazo solidario para quienes atraviesan esta enfermedad.

Uno de los momentos más significativos fue el testimonio de Nilda Margarita Iglesias Abramo, integrante de la comunidad universitaria y sobreviviente de cáncer de mama, quien compartió su experiencia desde el diagnóstico recibido en 2022 hasta su tratamiento y recuperación.

Iglesias Abramo relató que enfrentó momentos de miedo, incertidumbre y vulnerabilidad, pero encontró fortaleza en el amor por su hijo, el apoyo de sus seres queridos y la solidaridad de sus compañeros de trabajo.

“Soy una mujer, soy madre, soy sobreviviente de cáncer de mama y soy testimonio de que, aun después de los momentos más difíciles, podemos volver a levantarnos y mirar hacia el futuro con esperanza”, expresó.

Destacan la importancia de la sensibilización y el acompañamiento

Por su parte, el rector Octavio Pimentel reconoció la importancia de generar espacios de sensibilización y acompañamiento para las personas que enfrentan esta enfermedad.