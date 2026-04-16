UAdeC expone condiciones de seguridad para explotar gas shale

Un investigador explicó las condiciones actuales de seguridad en la explotación de este gas, particularmente en la cuenca compartida entre Coahuila y Texas

Un investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila participó este miércoles en la conferencia matutina del gobierno federal para explicar las condiciones actuales de seguridad en la explotación de gas shale, particularmente en la cuenca compartida entre Coahuila y Texas.

Se trata de Luis Fernando Camacho Ortegon, director del Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas, quien detalló que los avances tecnológicos han permitido que el fracturamiento hidráulico alcance niveles de seguridad significativamente más altos que en sus primeras etapas.

El especialista explicó que, con base en estudios realizados durante más de dos décadas en colaboración con instituciones de México y Estados Unidos, la explotación de hidrocarburos no convencionales ha evolucionado hacia procesos más controlados y precisos.

Destacó que en la cuenca Eagle Ford, ubicada en el sur de Texas —y que comparte características geológicas con el norte de Coahuila— no se han registrado incidentes graves de contaminación de acuíferos ni accidentes relevantes en años recientes.

Indicó que esto se debe, en parte, a que las operaciones se realizan a profundidades superiores a los 2,500 metros, lo que evita afectaciones a los mantos acuíferos superficiales, además del uso de agua no potable proveniente de acuíferos salinos.

Añadió que actualmente se emplean sistemas tecnológicos avanzados, incluso robotizados, que permiten monitorear en tiempo real el comportamiento de las fracturas durante el proceso de extracción, evitando daños al yacimiento y reduciendo riesgos ambientales.

El académico subrayó que, bajo estas condiciones, el fracking ha alcanzado un nivel de estabilidad que permite considerarlo una actividad segura, siempre y cuando se aplique con tecnología actual y bajo estrictos controles.

La participación del especialista se da en un contexto donde el gobierno federal y estados como Coahuila analizan la viabilidad de reactivar la explotación de gas shale como alternativa energética y detonante económico en la región norte del país.