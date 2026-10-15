UAdeC entrega el Premio de Periodismo Cultural “Catón”

Como parte de la ceremonia, la Universidad Autónoma de Coahuila también realizó la develación de una escultura en honor a Armando Fuentes Aguirre “Catón”

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) entregó la vigésima séptima edición del Premio de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre “Catón”, con el que reconoció el trabajo de periodistas en las categorías de prensa, radio, televisión, impacto social y trayectoria.

Entre los galardonados destacó el reportero Christyan Estrada, de TV Azteca, quien obtuvo el premio en la categoría de televisión por su trabajo periodístico.

Reconocen la contribución del periodismo a la difusión cultural

El evento estuvo encabezado por el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel, así como por el secretario de Comunicación del Gobierno del Estado, Diego Rodríguez, entre otros invitados.

Durante la ceremonia se destacó la importancia de reconocer el ejercicio periodístico y la contribución de los medios de comunicación a la difusión de la cultura, las expresiones artísticas y la identidad de las comunidades.

Cristian Estrada recibe premio en la categoría de televisión

En esta edición participaron 90 concursantes, quienes presentaron un total de 143 trabajos, evaluados por un jurado integrado por 30 especialistas. En la categoría de televisión, Cristian Estrada, de TV Azteca, fue reconocido por el trabajo titulado “Laura Herrera Negros Mascogos: Orgullo de los Pueblos Originarios de Coahuila”, enfocado en visibilizar la historia y las expresiones culturales de los pueblos originarios.

Como parte de la ceremonia, la Universidad Autónoma de Coahuila también realizó la develación de una escultura en honor a Armando Fuentes Aguirre “Catón”, periodista y escritor coahuilense.

Con este reconocimiento, la institución refrendó su compromiso con el impulso al periodismo cultural y con la distinción de quienes, a través de sus trabajos, contribuyen a preservar y difundir la riqueza cultural del estado.