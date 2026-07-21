UAdeC cuestiona distribución federal de recursos educativos

Subrayó que, a pesar de ello, la UA de C crecerá este año un 2.6 por ciento, que representa unos mil 200 o mil 300 estudiantes más

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Pese a que la Universidad Autónoma de Coahuila ha presentado proyectos para bajar recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) destinado a fortalecer la infraestructura de las universidades públicas estatales, la UA de C ha sido ignorada y lejos de incrementar el apoyo federal, ha disminuido, afirmó el rector Octavio Pimentel Martínez.

Rector cuestiona reducción de recursos federales

“Nos bajaron sin darnos ninguna información adicional el recurso que nos daban vía el FAM, hicimos solicitud de recursos adicionales a petición de la Subsecretaría de Educación Superior y de la Dirección General de Educación Superior y nos hicieron ir, hacer un proyecto, una solicitud, gastas recursos en ir, te reciben y al final de cuentas te niegan el recurso”.

Dijo que el Gobierno está administrando los recursos sin tomar en cuenta a las Universidades que cumplen con los indicadores y que siguen trabajando en su crecimiento a pesar de los recortes.

“Siempre la justificación de ellos es que no tienen recurso. Lógicamente si lo tienen mal administrado y mal asignado a temas clientelares, lógicamente que nunca les va a alcanzar, yo creo que la Federación debería ser mejor administrada”.

UA de C mantendrá crecimiento pese a recortes

Señaló que hay instituciones como la Universidad Autónoma de Guadalajara que sí recibió recursos por cerca de 200 millones de pesos del FAM, y todo porque el Subsecretario de Educación Superior es de esa ciudad, mientras que la UA de C apenas recibió menos de 60 millones.

Subrayó que a pesar de ello, la UA de C crecerá este año un 2.6 por ciento, que representa unos mil 200 o mil 300 estudiantes más, y todo ello sin pedir horas extras de nómina y con los recursos limitados.

Recalcó que estos recortes también afectan las finanzas de la Universidad, pues se obliga a instituciones como la UA de C a disponer de recursos para los pagos de las pensiones y aguinaldos a final de año, y ello deja desprotegidos los proyectos de infraestructura.