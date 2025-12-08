UAdeC busca fomentar intercambio con instituciones extranjeras

Por: Irene Zapata 07 Diciembre 2025, 13:58 Compartir

Entre los países con los que se busca estrechar lazos, se encuentra Francia. Aunque se tenga un acuerdo, se busca extender los convenios con más instituciones

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Con la finalidad de fortalecer el intercambio con instituciones extranjeras, la Universidad Autónoma de Coahuila está impulsando acuerdos y convenios con instituciones educativas francesas, informó Víctor Sánchez Valdez, Secretario General de la Universidad Autónoma de Coahuila. Sánchez Valdez dijo que se logró un primer acuerdo con una institución de aquel país, pero que la Oficina de Relaciones Internacionales de la UA de C está tratando de que este tipo de convenios de cooperación se extienda hacia otras instituciones. “La idea es seguir fomentando la construcción de acuerdos con otras universidades francesas para facilitar el intercambio tanto estudiantes como de docentes”. Dijo que los proyectos de colaboración también se extienden a los investigadores, quienes participan en proyectos multinacionales con otras universidades de México, Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, mismos que posteriormente son publicados en revistas especializadas indexadas. Comentó que en el tema del pago de aguinaldos a los cerca de 7 mil trabajadores y 2 mil pensionados, la UA de C tiene garantizada esa prestación, con el apoyo del Gobierno del estado.