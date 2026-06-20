Turismo de romance impulsa ocupación hotelera y bodas en Coahuila

El turismo de romance crece en Coahuila, con Parras y Cuatro Ciénegas como destinos clave, alta ocupación hotelera y expansión de mercados para bodas

El turismo de romance se ha consolidado como uno de los segmentos con mayor crecimiento en Coahuila, al grado de que destinos como Parras de la Fuente registran celebraciones nupciales prácticamente cada fin de semana y alcanzan ocupaciones hoteleras cercanas al cien por ciento durante los periodos de mayor demanda.

Así lo informó Miguel López, director de Vinculación de la Secretaría de Turismo de Coahuila, quien señaló que la entidad dejó atrás su etapa como destino emergente para posicionarse entre las principales opciones para bodas y eventos sociales en el norte del país.

“Hasta hace unos años éramos un destino de romance emergente, pero ahora cada vez nos hemos ido posicionando más, sobre todo en Parras y Cuatro Ciénegas”, explicó.

El funcionario destacó que el auge de los viñedos ha sido uno de los principales detonantes de este crecimiento, ya que las parejas buscan escenarios naturales para realizar sus ceremonias y celebraciones.

En el caso de Parras, comentó que la demanda ha aumentado de manera importante debido a la diversidad de recintos disponibles para eventos, situación que incluso ha provocado que coincidan dos o tres bodas durante un mismo fin de semana.

“Antes hablábamos prácticamente de un solo recinto importante, pero ahora existen muchas opciones y cada vez hay más espacios adaptados para este tipo de celebraciones”, indicó.

López señaló que otro factor que ha favorecido la llegada de visitantes es la posibilidad de celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo, lo que ha ampliado el mercado turístico vinculado a este segmento.

Además de Parras, Cuatro Ciénegas se ha fortalecido como destino para bodas gracias a la proyección nacional que obtuvo tras la realización de eventos de alto perfil en sus paisajes naturales, particularmente en la zona de las minas de mármol.

La Secretaría de Turismo también trabaja para incorporar nuevos escenarios al mercado de romance, entre ellos Arteaga y el Pueblo Mágico de Guerrero, donde la Misión de San Bernardo comienza a posicionarse como una alternativa para ceremonias y eventos especiales.

El director de Vinculación explicó que el crecimiento de este segmento ha generado beneficios directos para la ocupación hotelera, restaurantes, servicios de eventos y operadores turísticos, especialmente durante los fines de semana.

Sin embargo, reconoció que uno de los retos es mantener la actividad entre semana, por lo que se impulsa la realización de congresos, convenciones y reuniones de trabajo en los mismos recintos que habitualmente reciben bodas y celebraciones.