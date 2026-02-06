Tu mes de nacimiento influirá para ser funcionario de casilla

Más de 369 mil ciudadanas y ciudadanos serán visitados en sus domicilios por personal del INE para notificarles su selección

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el procedimiento para la selección de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Local 2025–2026 en Coahuila, cuya jornada electoral se celebrará el próximo 7 de junio.

Durante la sesión del Consejo General, se realizó el sorteo de la letra base del primer apellido que servirá como criterio de selección, resultando elegida la letra “D”. Este procedimiento complementa el sorteo previo del mes de nacimiento, efectuado el 18 de diciembre de 2025, en el que se determinó que julio y agosto serían los meses considerados para la insaculación.

Criterios de selección de ciudadanos para casillas

Con base en ambos criterios, serán considerados para integrar las casillas las personas nacidas en julio o agosto cuyo primer apellido inicie con la letra “D”. La insaculación aplicará al 13% de la ciudadanía inscrita en la Lista Nominal de Electores de Coahuila, que al corte del 15 de enero de 2026 asciende a 2 millones 458 mil 944 personas.

Como resultado, más de 369 mil ciudadanas y ciudadanos serán visitados en sus domicilios por personal del INE para notificarles su selección y brindar información sobre la importancia de participar como funcionariado de casilla durante la jornada electoral.

Funciones y responsabilidades de quienes sean seleccionados

Las visitas estarán a cargo de las y los Capacitadores Asistentes Electorales, quienes explicarán los pasos a seguir y responderán dudas sobre las funciones que deberán desempeñar en las casillas. El INE enfatiza que participar como funcionariado electoral es un deber cívico que contribuye a garantizar la transparencia y legalidad del proceso electoral.

Transparencia y seguimiento del proceso

El organismo electoral detalló que el procedimiento de selección se realiza con criterios aleatorios y públicos, para garantizar imparcialidad y confianza en la insaculación. Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a atender las notificaciones de los capacitadores y colaborar con el proceso para fortalecer la participación democrática en Coahuila.