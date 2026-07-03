Tropicalísimo Apache abrirá el Ramos Fest 2026

La agrupación se presentará la noche del viernes 28 de agosto en la Plaza Principal, como parte del arranque oficial del festival

El grupo lagunero Tropicalísimo Apache será el encargado de inaugurar las actividades musicales del Ramos Fest 2026, confirmó el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, al adelantar parte del programa de la tradicional celebración.

El edil informó que la agrupación se presentará la noche del viernes 28 de agosto en la Plaza Principal, como parte del arranque oficial del festival, que se desarrollará durante tres días con actividades culturales, gastronómicas y musicales.

Gutiérrez Merino señaló que la jornada inaugural también incluirá una callejoneada y la participación de diversas agrupaciones musicales, además de otras actividades que serán dadas a conocer de manera oficial en los próximos días.

“Empezamos el viernes con Tropicalísimo Apache”, indicó el alcalde al confirmar la presentación de la agrupación originaria de la Comarca Lagunera.

Añadió que el programa continuará el sábado 29 y domingo 30 de agosto con actividades en la Alameda Miguel Ramos Arizpe, donde se realizarán eventos familiares, la tradicional cabalgata y presentaciones artísticas.

Como parte de las novedades de esta edición, anunció que Monclova será la ciudad invitada durante el tradicional concurso del lechón, con la intención de fortalecer el intercambio cultural y gastronómico entre municipios. Incluso, adelantó que la intención es invitar cada año a una ciudad diferente.

El alcalde informó además que ya se encuentran registrados más de 100 equipos para participar en el concurso de preparación de lechón, una de las actividades más representativas del festival.

Respecto al resto del cartel artístico, Gutiérrez Merino adelantó que en los próximos días dará a conocer las demás agrupaciones que formarán parte del Ramos Fest, y aseguró que los artistas invitados no se han presentado anteriormente en este municipio.