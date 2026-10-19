Trinity reclama 100 vagones en concurso mercantil de AHMSA

La resolución de este incidente puede determinar si los 100 vagones deben excluirse de los bienes sujetos al concurso mercantil de AHMSA

La empresa estadounidense Trinity Industries Leasing Company promovió un incidente judicial para separar 100 vagones ferroviarios de la masa concursal de Altos Hornos de México (AHMSA), reclamar su devolución y exigir el pago de los daños y perjuicios que, sostiene, le hayan ocasionado. La demanda fue presentada el 13 de octubre de 2026 ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, dentro del expediente 19/2023.

El escrito fue firmado electrónicamente por Javier Palacios Ruano, apoderado general para pleitos y cobranzas de Trinity, y presentado por medio del despacho jurídico Palacios Cervantes.

La empresa solicita que la jueza declare que los vagones son de su propiedad y ordene su exclusión de los bienes sujetos al concurso mercantil de AHMSA, además de disponer su entrega y restitución.

Demanda contra AHMSA busca excluir bienes de la masa concursal

La acción judicial se fundamenta en los artículos 70, 71, fracción VII, inciso a), y 72 de la Ley de Concursos Mercantiles. Trinity argumenta que los 100 vagones no pertenecen a AHMSA, sino que son bienes de su propiedad entregados en arrendamiento a Magnusson Coke and Mineral, S. de R.L. de C.V.

En consecuencia, la empresa busca que esos equipos ferroviarios queden fuera de la masa concursal, es decir, del conjunto de bienes sujetos al procedimiento judicial de insolvencia de la siderúrgica.

También solicita una sentencia que ordene su restitución y el pago de los daños y perjuicios que correspondan, cuya cantidad no queda precisada en las prestaciones reclamadas.

El procedimiento no constituye, por sí mismo, una sentencia favorable a Trinity. Se trata de una solicitud que deberá tramitarse y resolverse judicialmente, con base en las pruebas aportadas y las determinaciones de la autoridad competente.

Los 100 vagones fueron arrendados a Magnusson Coke

En el escrito, Trinity expone que el 3 de junio de 2022 celebró un contrato de arrendamiento de vagones ferroviarios con Magnusson Coke and Mineral.

El acuerdo identificó los equipos mediante una relación anexa que contiene los números individuales de los 100 carros ferroviarios reclamados.

La empresa sostiene que, pese a ser propietaria de los equipos, estos permanecen bajo posesión de AHMSA. Para respaldar su petición, presentó documentación contractual y registros destinados a identificar los vagones, acreditar su propiedad y establecer su ubicación dentro de las instalaciones o vías ferroviarias de la siderúrgica.

Entre las pruebas mencionadas figura una comunicación del 1 de junio de 2026, mediante la cual AHMSA habría proporcionado una relación de carros góndola localizados en sus instalaciones.

Trinity también ofreció una fe de hechos levantada por el notario público número 6 de Monclova, Coahuila, en la que se hizo constar la presencia de 38 vagones identificados con las siglas TILX sobre vías ferroviarias pertenecientes a la empresa.

Adicionalmente, el escrito refiere información del sistema Railinc, consultada mediante la plataforma Qlik, así como un inventario físico de carros góndola de Magnusson.

La documentación notarial del 30 de septiembre de 2026 registra que 85 vagones tenían como última ubicación identificada el punto ferroviario denominado CIUFRONTE, correspondiente a Ciudad Frontera, Coahuila.

El documento advierte que algunos de esos equipos podrían coincidir con los 38 vagones constatados previamente.

Trinity solicita inspección judicial en Monclova

Como parte del incidente, la compañía solicitó una inspección judicial en los patios y vías ferroviarias donde se encuentren los equipos reclamados, incluidas las instalaciones de AHMSA en Monclova.

La diligencia tendría como finalidad verificar la existencia física de los vagones, sus marcas de identificación, números individuales, ubicación y condiciones exteriores.

Trinity pidió que la jueza admita el incidente, dé trámite a la solicitud y, una vez concluido el procedimiento, dicte sentencia para separar los bienes de la masa concursal y ordenar su entrega.

La petición también comprende el pago de los daños y perjuicios que resulten procedentes.

La resolución de este incidente puede determinar si los 100 vagones deben excluirse de los bienes sujetos al concurso mercantil de AHMSA.

Sin embargo, el escrito presentado acredita la existencia de una reclamación judicial, no que la jueza haya concedido la separación o que exista una orden definitiva de devolución.

El asunto se incorpora al expediente 19/2023, correspondiente al concurso mercantil de Altos Hornos de México, que se tramita ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana.