Tres volcaduras desatan caos vial en bulevar Nazario Ortiz Garza

Tres volcaduras ocurridas en distintos puntos del buleva provocaron un severo caos vial. El último accidente involucró a una pipa de gas

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Tres aparatosas volcaduras provocaron severo caos vial la mañana de este martes sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, en Saltillo, donde fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia.

El primer accidente ocurrió al descender el puente Rufino Tamayo, donde un vehículo terminó volcado luego de ser impactado por una camioneta. A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas.

El accidente generó un importante congestionamiento vehicular y, minutos más tarde, sobrevino un segundo percance entre los puentes de La Fragua y Abasolo, en el que se registraron otras dos volcaduras.

De acuerdo con los primeros reportes, una pipa cargada con gas, que presuntamente circulaba a exceso de velocidad, no alcanzó a detenerse debido al tráfico provocado por el primer accidente e impactó por alcance a un automóvil Chevrolet Chevy.

La fuerza del choque proyectó al vehículo hacia los carriles contrarios de circulación, mientras que la pipa también terminó volcada sobre la vialidad, lo que ocasionó una intensa movilización de elementos de Bomberos, Protección Civil y Tránsito Municipal.

Aunque el accidente generó preocupación entre automovilistas por el contenido de la unidad de carga, las autoridades confirmaron que no hubo fuga de gas, por lo que se descartó cualquier riesgo para la población.

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al conductor de la pipa y al automovilista del Chevy. Ambos presentaban golpes, pero ninguno sufrió lesiones de gravedad ni requirió traslado a un hospital.

Las autoridades también informaron que en el primer accidente no hubo personas lesionadas. Mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades siniestradas, el tránsito permaneció lento durante varias horas en ambos sentidos del bulevar Nazario Ortiz Garza.