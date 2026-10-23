Tres personas resultan lesionadas tras choque

Tras el reporte, paramédicos de la Cruz Roja llegaron al cruce para atender a tres personas que resultaron lesionadas durante el choque

Un accidente entre una camioneta y un automóvil dejó a tres personas con lesiones leves la mañana de este jueves, en el cruce de las calles Pablo Ruiz Rivas y Carlos Santana, en la colonia Isabel Amalia. De manera preliminar, se señaló que uno de los conductores habría ignorado la luz roja del semáforo.

El percance movilizó a elementos de Tránsito Municipal, quienes acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y recabar información sobre la forma en que se produjo la colisión.

De acuerdo con los primeros datos, una Toyota Sienna circulaba por la calle Carlos Santana cuando impactó el costado izquierdo de un KIA Río que transitaba por Pablo Ruiz Rivas. Debido al golpe, el automóvil giró hasta quedar en sentido contrario a su circulación.

Tras el reporte, paramédicos de la Cruz Roja llegaron al cruce para atender a tres personas que resultaron lesionadas durante el choque.

Luego de realizarles una valoración, los socorristas determinaron que las lesiones eran leves, por lo que no fue necesario trasladar a los afectados a un hospital.

Más tarde, representantes de las compañías aseguradoras acudieron para revisar los daños de ambos vehículos e intentar llegar a un acuerdo.

Sin embargo, al no aceptar ninguno de los conductores la responsabilidad por el accidente, las autoridades consignaron el caso ante el Ministerio Público para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades.