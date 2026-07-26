Tres ciudades de Coahuila son las más seguras del país: ENSU

Destaca que estas mismas ciudades han vivido crisis importantes de seguridad hace ya algunos años, por lo que las estrategias lograron estabilizarlas

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Coahuila se mantiene como el estado más seguro para vivir, al tener a las tres ciudades de la entidad que se miden en este indicador dentro del Top 5 entre las de mejor percepción de seguridad de todo México.

En los resultados de la ENSU al corte del segundo trimestre del año (junio 2026), Piedras Negras se mantiene como la segunda ciudad más segura de México y como la frontera más segura del país.

Además, Saltillo mejoró una posición respecto a la pasada medición, al pasar del cuarto al tercer lugar nacional, y se conserva como la ciudad capital más segura de México, y Torreón se ubica en el quinto lugar nacional entre las ciudades más seguras.

Se han entregado y están en proceso de construcción 18 cuarteles para la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional o la Marina Armada, así como cinco arcos de seguridad carreteros, ubicados de manera estratégica en todas las regiones de Coahuila.

Ciudades de Coahuila se mantienen en el ranking de seguridad

Desde hace varios meses estas ciudades de Coahuila se han colocado de esta manera en esta lista, sobre todo por el plan de seguridad que encabeza el gobierno del estado.

Llama la atención porque estas mismas ciudades han vivido crisis importantes de seguridad hace ya algunos años, especialmente Torreón, por lo que las estrategias del mando unificado y la coordinación con autoridades federales han logrado estabilizar el municipio, que se encuentra en área colindante con las ciudades de Lerdo y Gómez Palacio en Durango.

Piedras Negras, que desde hace más de 2 años es gobernada por primera vez por un partido de oposición, se ha colocado como la frontera más segura de todo el país y parte importante del tráfico de mercancías hacia EU de manera segura.