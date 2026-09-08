Tres aspirantes buscan dirigir la Facultad de Jurisprudencia

Al mismo tiempo, la maestra Sofía Elena Hernández Iller acudió ante el Consejo Técnico para realizar también su registro y sumarse a la contienda

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Este lunes se llevó a cabo el registro de los tres aspirantes que buscan convertirse en director o directora de la Facultad de Jurisprudencia, con la inscripción de la maestra Marisol Díaz, la maestra Sofía Elena Hernández Iller y el exmagistrado y docente universitario Óscar Aarón Nájera Davis, quienes formalizaron su participación ante el Consejo Técnico de la institución.

Tres aspirantes formalizan su registro

Cerca de las 9:00 de la mañana, Marisol Díaz arribó a las instalaciones acompañada por estudiantes y una batucada, en medio de un ambiente de apoyo, para presentar formalmente su documentación y quedar registrada como aspirante a dirigir la Facultad. Al mismo tiempo, la maestra Sofía Elena Hernández Iller acudió ante el Consejo Técnico para realizar también su registro y sumarse a la contienda.

Posteriormente, Óscar Aarón Nájera Davis, exmagistrado y docente de la Universidad, acudió ante el Consejo Técnico para presentar su documentación y quedar formalmente registrado como el tercer aspirante a la dirección de la Facultad de Jurisprudencia.

Elección se realizará el jueves 10 de septiembre

De acuerdo con el calendario establecido, la elección se llevará a cabo este jueves 10 de septiembre, jornada en la que los estudiantes podrán emitir su voto en un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. De esta manera, será durante esta misma semana cuando la comunidad estudiantil defina quién estará al frente de la Facultad de Jurisprudencia.