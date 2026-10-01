Tren Saltillo–Nuevo Laredo alcanza 10% de avance

El tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo alcanzó cerca de 10 por ciento de avance físico, mientras que la liberación del derecho de vía llegó a 81 por ciento, de acuerdo con la actualización federal presentada durante septiembre.
Para Coahuila, uno de los datos de mayor impacto es que el recorrido entre Saltillo y Ramos Arizpe se estima en aproximadamente 15 minutos, lo que permitiría una nueva alternativa de movilidad entre las dos ciudades de la Región Sureste.
Proyecto contempla 396 kilómetros y 13 estaciones
El proyecto contempla 396 kilómetros de vía y 13 estaciones, entre ellas Derramadero, Saltillo y Ramos Arizpe, además de puntos en Nuevo León y Tamaulipas. La estimación federal considera alrededor de 30 mil pasajeros diarios en todo el corredor.
La estación de Ramos Arizpe ya fue adjudicada como parte de un contrato conjunto para diseñar y construir también las terminales de Derramadero, Saltillo y García. El paquete completo fue asignado por aproximadamente 2 mil 891 millones de pesos y contempla trabajos hasta mayo de 2028.
Liberación del derecho de vía llega a 81 por ciento
Otro de los avances relevantes corresponde a la liberación de terrenos necesarios para la obra. El corredor registra ya 81 por ciento de derecho de vía liberado, proceso indispensable para mantener y ampliar los frentes de construcción.
Ramos Arizpe también deberá agilizar trámites catastrales, permisos y procesos relacionados con los inmuebles requeridos para vías, patios y terminales, además de colaborar en la protección de los terrenos que ya hayan sido liberados.
El proyecto contempla trenes diésel-eléctricos y forma parte del plan nacional de recuperación del transporte ferroviario de pasajeros.
Para la Región Sureste, la nueva conexión permitiría enlazar a Derramadero, Saltillo y Ramos Arizpe, además de facilitar posteriormente el traslado hacia la Zona Metropolitana de Monterrey y Nuevo Laredo.