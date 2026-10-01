Tren Saltillo–Nuevo Laredo alcanza 10% de avance

El proyecto contempla trenes diésel-eléctricos y forma parte del plan nacional de recuperación del transporte ferroviario de pasajeros

El tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo alcanzó cerca de 10 por ciento de avance físico, mientras que la liberación del derecho de vía llegó a 81 por ciento, de acuerdo con la actualización federal presentada durante septiembre.

Para Coahuila, uno de los datos de mayor impacto es que el recorrido entre Saltillo y Ramos Arizpe se estima en aproximadamente 15 minutos, lo que permitiría una nueva alternativa de movilidad entre las dos ciudades de la Región Sureste.

Proyecto contempla 396 kilómetros y 13 estaciones

El proyecto contempla 396 kilómetros de vía y 13 estaciones, entre ellas Derramadero, Saltillo y Ramos Arizpe, además de puntos en Nuevo León y Tamaulipas. La estimación federal considera alrededor de 30 mil pasajeros diarios en todo el corredor.

La estación de Ramos Arizpe ya fue adjudicada como parte de un contrato conjunto para diseñar y construir también las terminales de Derramadero, Saltillo y García. El paquete completo fue asignado por aproximadamente 2 mil 891 millones de pesos y contempla trabajos hasta mayo de 2028.

Liberación del derecho de vía llega a 81 por ciento

Otro de los avances relevantes corresponde a la liberación de terrenos necesarios para la obra. El corredor registra ya 81 por ciento de derecho de vía liberado, proceso indispensable para mantener y ampliar los frentes de construcción.

Ramos Arizpe también deberá agilizar trámites catastrales, permisos y procesos relacionados con los inmuebles requeridos para vías, patios y terminales, además de colaborar en la protección de los terrenos que ya hayan sido liberados.

El proyecto contempla trenes diésel-eléctricos y forma parte del plan nacional de recuperación del transporte ferroviario de pasajeros.

Para la Región Sureste, la nueva conexión permitiría enlazar a Derramadero, Saltillo y Ramos Arizpe, además de facilitar posteriormente el traslado hacia la Zona Metropolitana de Monterrey y Nuevo Laredo.