Tren impacta a tráiler en cruce de la carretera a Los Pinos

Un nuevo accidente se registró la noche de este lunes en el cruce ferroviario de la carretera a Los Pinos, en el municipio de Ramos Arizpe, donde una locomotora impactó a un tráiler que intentó ganarle el paso al tren, informó Francisco Sánchez, director de Protección Civil de Ramos Arizpe.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil, el tráiler fue alcanzado en la parte trasera por la locomotora, provocando daños materiales considerables en la caja del vehículo de carga.

En el momento del impacto, una motocicleta que circulaba por el lugar fue derribada por el movimiento de la caja del tráiler.

El motociclista, un joven de 23 años de edad, presentó contusiones leves, sin lesiones de gravedad.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para valorar al afectado, quien decidió no ser trasladado a un hospital y permanecer en el lugar del accidente.

El conductor del tráiler resultó ileso, mientras que personal de Protección Civil y Tránsito Municipal acordonó la zona y coordinó las labores de seguridad para restablecer la circulación.

El incidente reaviva las advertencias sobre la importancia de respetar la señalización ferroviaria y evitar intentar cruzar las vías cuando una locomotora se aproxima, pues este tipo de maniobras continúa siendo una de las principales causas de accidentes en dicho cruce ferroviario.