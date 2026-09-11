Tren arrolla a hombre en Ramos Arizpe y lo deja gravemente herido

La víctima fue localizada debajo de los vagones aún con vida, por lo que personal ferroviario tuvo que mover los carros para permitir el rescate

Un hombre de aproximadamente 35 años resultó gravemente herido luego de ser arrollado por un tren de Kansas City en Ramos Arizpe y quedar atrapado debajo de los vagones.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, la víctima todavía presentaba signos vitales, pero se encontraba inestable y con respiración agónica.

Debido a la posición en la que quedó el hombre, personal técnico del ferrocarril realizó maniobras para mover los carros y permitir que los rescatistas pudieran acceder hasta el lesionado, que se encontraba sobre las vías que pasan detrás del parque industrial Santa María.

Una vez liberado, fue estabilizado de manera inicial y trasladado de emergencia a la Clínica Ixtlero, al ser la unidad hospitalaria más cercana.

Durante la valoración se detectó un traumatismo craneoencefálico severo, además de múltiples lesiones en el tórax y una amputación traumática de los dedos del pie derecho.

Por la gravedad de las lesiones, el paciente fue trasladado en condición crítica para recibir atención hospitalaria especializada.

Hasta el momento no se ha informado la identidad de la víctima ni las circunstancias precisas en las que ocurrió el arrollamiento.