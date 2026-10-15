Trasplantes en Torreón movilizan equipos del IMSS las 24 horas

El Seguro Social no detalló el número de trasplantes efectuados por la UMAE 71 en lo que va del año ni su posición exacta dentro de la clasificación nacional

Mientras gran parte de la ciudad duerme, en el Hospital de Especialidades número 71 del IMSS pueden comenzar los preparativos para un trasplante.

La disponibilidad de un órgano no tiene horario y, en ocasiones, obliga a reunir de madrugada o durante el fin de semana a médicos, enfermeras y personal especializado para realizar una intervención que puede cambiar la vida de un paciente.

Esta dinámica de trabajo ha permitido que la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 71, ubicada en Torreón, se mantenga entre las unidades del Seguro Social con mayor actividad en trasplantes renales, de córnea y de células hematopoyéticas durante 2026, de acuerdo con información del instituto.

El hospital recibe a derechohabientes de Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas, lo que convierte a su Unidad de Trasplantes en un punto de atención para pacientes de distintas entidades que requieren estos procedimientos.

Unidad de Trasplantes mantiene coordinación las 24 horas

Néstor Escareño Montiel, jefe de la Unidad de Trasplantes, explicó que una de las principales exigencias del servicio es responder de inmediato cuando existe la posibilidad de una donación, especialmente en los casos de órganos provenientes de personas fallecidas.

El especialista señaló que muchas de estas oportunidades se presentan durante los fines de semana, por lo que la coordinación debe mantenerse activa las 24 horas del día, los 365 días del año.

“Es una gran responsabilidad y un compromiso con todos los derechohabientes atender a población de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila”, expresó.

Un equipo especializado participa detrás de cada trasplante

Detrás de cada trasplante participa un equipo que va más allá de los médicos que realizan la cirugía. Enfermería, Trabajo Social, psicología, laboratorio, rayos X, conductores de ambulancias y personal de apoyo intervienen en distintas etapas para que el procedimiento pueda llevarse a cabo.

La coordinación es particularmente importante porque los órganos destinados a trasplante tienen tiempos limitados de conservación y requieren una respuesta oportuna desde su procuración hasta la intervención quirúrgica.

Escareño Montiel destacó que, aunque los resultados del hospital lo ubican entre las unidades de mayor productividad del IMSS, el objetivo principal no es acumular procedimientos, sino ofrecer a los pacientes la oportunidad de mejorar su salud y recuperar actividades de su vida cotidiana.

El Seguro Social no detalló el número de trasplantes efectuados por la UMAE 71 en lo que va del año ni su posición exacta dentro de la clasificación nacional.

En el marco del Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, el instituto destacó que la disponibilidad permanente de su personal permite responder a procedimientos que no pueden programarse con la misma anticipación que otras cirugías y que dependen, en buena medida, de la donación de órganos y tejidos.