Trasladan familiares a mujer a estación de bomberos y fallece

Elementos de emergencia revisaron a la ciudadana de 68 años y determinaron que ya no contaba con signos vitales al arribar.

La búsqueda de atención médica para una mujer de 68 años terminó en la estación sur de Bomberos, donde paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales, luego de que sus familiares la llevaran al lugar desde la colonia Nuevo Teresitas.

La mujer fue identificada como Ofelia Medina Salazar, de quien sus familiares señalaron que comenzó a sentirse mal en su domicilio, ubicado en la calle Apaches, por lo que decidieron trasladarla de inmediato para que recibiera asistencia.

El traslado se realizó en un automóvil Nissan, en el que llegaron hasta las instalaciones del cuerpo de Bomberos, donde solicitaron el apoyo de los paramédicos de guardia.

Una vez que el personal de emergencia revisó a la adulta mayor, determinó que había fallecido antes de arribar al sitio la situación fue notificada a las autoridades municipales.

Durante el reporte se dio a conocer que Ofelia tenía antecedentes de hipertensión y EPOC, aunque hasta el momento no se había establecido oficialmente la causa de su muerte.

Posteriormente, las autoridades quedaron en espera de los agentes ministeriales para llevar a cabo los procedimientos legales y permitir que los servicios funerarios realizaran el traslado correspondiente.