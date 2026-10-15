Trasladan al Hospital General a hombre que bebió ácido muriático

Socorristas de la Cruz Roja acudieron para atenderlo y posteriormente lo trasladaron al Hospital General, donde quedó bajo atención médica

Un hombre identificado como Carlos Alberto Morales Reina, de 43 años, fue atendido luego de ingerir ácido muriático en el Centro de Salud de la colonia Nueva Jerusalén, en Saltillo. El caso generó la solicitud de apoyo a los servicios de emergencia.

Personal de la unidad médica reportó lo ocurrido al número de emergencias 911 para solicitar asistencia y facilitar la atención del paciente.

En el informe inicial no se precisó la cantidad de sustancia ingerida ni el tiempo transcurrido desde que ocurrió el hecho, por lo que se solicitó la intervención de los cuerpos de auxilio.

Al momento de pedir ayuda, el hombre se encontraba solo en las instalaciones del centro de salud. Según los datos disponibles, no había familiares que lo acompañaran.

De manera preliminar, se indicó que la ingesta pudo haber sido intencional, aunque no se dieron a conocer detalles sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Socorristas de la Cruz Roja acudieron para atenderlo y posteriormente lo trasladaron al Hospital General, donde quedó bajo atención médica.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre su evolución.