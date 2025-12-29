Trasladan a menor con quemaduras graves a hospital en Texas

Su condición permitió que, tras una valoración clínica, se autorizara su traslado en cuidados críticos a un centro de alta especialidad en Galveston

Una menor de edad con 28 por ciento de superficie corporal quemada fue trasladada de manera exitosa a un hospital especializado en Galveston, Texas, para continuar con su tratamiento médico, luego de ser estabilizada en Coahuila por personal de salud.

La paciente ingresó el 25 de diciembre al Hospital General Amparo Pape, en Monclova, donde recibió atención médica inmediata por parte de especialistas. Su condición permitió que, tras una valoración clínica, se autorizara su traslado en cuidados críticos a un centro de alta especialidad en atención de quemaduras infantiles.

Traslado internacional coordinado

El traslado internacional se concretó el 27 de diciembre, mediante una aeronave que despegó del aeropuerto Venustiano Carranza, en Frontera, como parte de un operativo coordinado por el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y el Centro Regulador de Urgencias Médicas.

Atención especializada en hospital de EUA

La menor fue referida al Shriners Hospital for Children, institución reconocida a nivel internacional por su atención integral a niñas y niños con lesiones por quemaduras, donde continuará bajo supervisión médica especializada.

Autoridades de salud informaron que este tipo de traslados es posible gracias a los mecanismos de colaboración y convenios internacionales con hospitales de Estados Unidos, lo que permite actuar con rapidez cuando la condición clínica del paciente así lo requiere.

Finalmente, se destacó que Coahuila cuenta con personal capacitado, protocolos establecidos y coordinación interinstitucional para la atención de pacientes con quemaduras, así como para gestionar traslados médicos de alta complejidad cuando es necesario.