Familiares indicaron que el menor de 12 años sobreviviente recibió atención tras moverse por sus medios luego de morir tres personas en Galeana.

La familia de José Raúl y sus dos hijos, asesinados durante un ataque armado en Galeana, Nuevo León, denunció que tuvo que trasladar por sus propios medios al menor de 12 años que sobrevivió a la agresión, ante lo que considera una falta de capacidad de las autoridades para atender la emergencia.

Durante una entrevista realizada en Ramos Arizpe, un familiar de las víctimas aseguró que el niño permanece hospitalizado y que sus allegados no han recibido información detallada sobre su estado de salud.

“Lo tuvieron que traer por sus propios medios desde allá, desde la zona de los hechos. Es inconcebible que la autoridad no tenga capacidad para trasladar a una persona así”, expresó.

Origen del viaje a Nuevo León y rechazo a especulaciones

El ataque ocurrió la madrugada del lunes en la comunidad de Boca del Refugio, municipio de Galeana, donde fueron asesinados José Raúl, de 35 años, su hijo Josué, de 17, y su hija Diana Monserrat, de apenas 7 años.

De acuerdo con el testimonio, la familia residía en Ramos Arizpe y había viajado a Nuevo León para llevar a los abuelos de los menores a su comunidad de origen, después de que permanecieran en Coahuila por problemas de salud.

El entrevistado rechazó las especulaciones difundidas en redes sociales sobre posibles actividades ilícitas de su sobrino y aseguró que se trataba de una persona dedicada al trabajo y al cuidado de sus hijos.

Explicó que José Raúl era conocido entre familiares y amigos como “El Chapito”, un apodo que recibió desde pequeño por una expresión cariñosa de su padre relacionada con el tono de su piel, y no por alguna vinculación con actividades delictivas.

Urgencia de apoyo psicológico, cautela ante ayudas y carga económica

El familiar también describió la situación emocional que enfrenta la esposa de José Raúl, quien perdió a su esposo y a dos de sus hijos durante la agresión, por lo que consideró indispensable que reciba atención psicológica especializada.

“Lo que necesitamos es ayuda psicológica, en especial para ella, porque ella lo vivió de frente, este dolor tan grande”, manifestó.

Aunque reconoció el ofrecimiento de apoyo económico y psicológico realizado por el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, insistió en que la atención emocional debe convertirse en una prioridad para los sobrevivientes.

También solicitó que cualquier ayuda destinada a la familia sea entregada directamente a los afectados, para evitar que terceras personas soliciten recursos o favores utilizando sus nombres.

Señaló que los familiares han recurrido a préstamos y créditos para cubrir los gastos derivados de los tres fallecimientos, situación que ha incrementado las dificultades económicas que enfrentan.

“Las cuentas están saturadas, las cuentas de crédito de mi sobrino, de su hermano, donde ha hecho todos los gastos. Tres, imagínate, tres de uno solo con un gasto”, expresó.

Preocupación por la seguridad rural en Galeana

El entrevistado también cuestionó las condiciones de seguridad en comunidades rurales de Galeana, donde aseguró que existe temor entre los habitantes ante los hechos de violencia.

Sostuvo que anteriormente las familias podían visitar sus comunidades de origen y convivir con sus seres queridos sin enfrentar situaciones como la ocurrida a sus familiares.