Tras comparecencia de Harfuch, reconocen avances en seguridad

Durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ante el Senado de la República, el senador Luis Fernando Salazar, secretario de la Comisión de Seguridad Pública, expresó, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, un reconocimiento al Gabinete de Seguridad del Gobierno de México por su compromiso en la construcción de una paz duradera en el país.
El legislador destacó la labor diaria de las mujeres y hombres que integran las instituciones de seguridad, quienes dijo “entregan su tiempo, su esfuerzo y, muchas veces, arriesgan su vida para garantizar la tranquilidad de las familias mexicanas”.
Salazar resaltó, el papel central de la Guardia Nacional, que ha avanzado en los ámbitos administrativo, operativo, logístico y de adiestramiento, así como en el uso más estratégico de la inteligencia y la tecnología para combatir las dinámicas delictivas.
El senador coahuilense reconoció que la coordinación entre la federación, los estados y los municipios ha sido decisiva para mejorar la seguridad. “En Coahuila lo hemos comprobado: el trabajo conjunto ha permitido blindar y fortalecer la seguridad.