Tras ataque con bate, Fiscalía busca acuerdo entre involucrados 

La Fiscalía General del Estado en la Región Sureste confirmó que el caso del joven agredido con un bate en un hecho ocurrido en Plaza Cocoa de Saltillo avanza por la vía de una salida alterna, luego de que tanto la víctima como los presuntos agresores manifestaron su disposición a resolver el conflicto mediante mecanismos de mediación, informó Julio Loera delegado de la FGE en dicha región.

El delegado explicó que la carpeta de investigación fue iniciada formalmente por el delito de lesiones, así como por la sustracción de pertenencias ocurrida durante el incidente; sin embargo, detalló que ambas partes ya han comparecido ante la autoridad ministerial acompañadas de sus respectivos abogados, lo que abrió la posibilidad de una salida alterna prevista en la ley.

Loera precisó que los presuntos agresores ya están plenamente identificados y que, tras su comparecencia, se establecieron pláticas directas con la víctima y su asesor jurídico, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita reparar el daño sin necesidad de judicializar el caso.

De acuerdo con la información recabada por la Fiscalía, no se trata de personas con antecedentes delictivos, y tras revisar sus perfiles, se descartó que el hecho esté relacionado con robos o conductas criminales recurrentes en la zona.

El delegado señaló que, según lo expresado por los involucrados, existió un conflicto previo entre las partes, lo que derivó en la agresión.

El funcionario subrayó que la mediación no implica la cancelación automática de la investigación, sino que se mantiene la carpeta activa mientras se desarrollan las negociaciones, conforme a lo que establece el marco legal, siempre que se garantice la reparación del daño y el consentimiento pleno de la víctima.

Finalmente, Julio Loera reiteró que la Fiscalía continuará dando seguimiento al caso para asegurar que cualquier acuerdo se realice bajo los principios de legalidad, voluntariedad y protección a la víctima, priorizando soluciones que eviten la escalada del conflicto y contribuyan a la resolución pacífica de los hechos.