Transportistas prometen nuevas unidades en Ramos Arizpe

El representante de las rutas del poniente, Ernesto García, confirmó que el incumplimiento derivó en el inicio del operativo de retiro de unidades

A pesar de que el plazo para renovar unidades del transporte público en Ramos Arizpe venció el pasado 31 de marzo, concesionarios aseguran que en un periodo máximo de 60 días integrarán nuevos camiones para regularizar el servicio.

El representante de las rutas del poniente, Ernesto García, confirmó que el incumplimiento derivó en el inicio del operativo de retiro de unidades por parte de la autoridad municipal.

Explicó que algunas de las unidades no alcanzaron a ser sustituidas a tiempo debido a retrasos en la entrega por parte de las armadoras, aunque ya se encuentran en proceso de adquisición.

Señaló que en el primer corte fueron retiradas al menos cuatro unidades, mientras que otras más podrían salir de circulación conforme avance la revisión, principalmente en las rutas Mirador, Valle Poniente y Analco.

Actualmente, el servicio opera con una capacidad aproximada del 70 por ciento debido al periodo vacacional, aunque se prevé que aumente al 80 por ciento en los próximos días con la reactivación de actividades escolares.

Indicó que el sistema de transporte en estas rutas moviliza entre 10 mil y 12 mil usuarios diarios, con un parque vehicular de alrededor de 74 unidades, de las cuales operan cerca de 60 de manera regular.

En cuanto a frecuencias, detalló que la ruta Mirador registra intervalos de cinco a seis minutos en horas pico, Valle Poniente de siete a ocho minutos y Analco de 10 a 12 minutos.

El representante sostuvo que el retiro de unidades forma parte del cumplimiento de los acuerdos firmados con el municipio, luego del ajuste tarifario autorizado en diciembre, el cual contemplaba la modernización del servicio en un plazo de 90 días.

Afirmó que en los próximos dos meses se espera la llegada de alrededor de 8 unidades nuevas, con lo que se busca restablecer el servicio al 100 por ciento y mejorar las condiciones del transporte en el poniente del municipio.

Mientras tanto, las autoridades continúan con el operativo de supervisión, advirtiendo que las unidades que no cumplan con la normativa deberán salir de circulación hasta ser reemplazadas.