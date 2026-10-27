Transportistas mantienen 25 unidades concentradas en Monclova

La movilización avanza sin bloqueos en la Región Centro de Coahuila, con respaldo municipal y sin presencia de la Guardia Nacional confirmada.

Entre 20 y 25 unidades de transporte pesado se concentraron en las instalaciones de Canacar en Monclova, como parte de la movilización nacional del autotransporte de carga.

La protesta comenzó sin interrumpir completamente las operaciones del sector en la Región Centro de Coahuila, mientras los participantes esperan que el Gobierno Federal atienda las demandas planteadas por sus dirigentes.

Gerardo Bortoni, representante de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en la Región Centro, confirmó que la suspensión de actividades es parcial.

Explicó que una parte de los operadores continúa trabajando normalmente, mientras otros transportistas decidieron sumarse a la manifestación mediante la concentración de sus vehículos y la suspensión voluntaria de viajes.

El dirigente señaló que en Saltillo se reportaba la participación de aproximadamente 100 camiones, cuyos operadores se dirigían hacia la caseta de La Carbonera.

Respecto a Torreón y otras localidades, indicó que todavía no disponía de cifras actualizadas, debido a problemas de comunicación que enfrentaba durante un recorrido por carretera.

Paro de transportistas no contempla bloqueos en la Región Centro

La movilización de transportistas en Coahuila se desarrolla mediante concentraciones pacíficas, sin que hasta el momento se contemplen cierres de carreteras en la Región Centro.

Bortoni reconoció que resulta complicado conseguir una suspensión generalizada del servicio en los estados del norte, principalmente por las características de sus vías de comunicación y la continuidad de las operaciones.

Precisó que las mayores interrupciones podrían presentarse en otras regiones del país, particularmente donde los manifestantes determinen cerrar casetas o instalaciones estratégicas.

Mencionó como referencia la situación reportada en el puerto de Veracruz, donde el acceso de vehículos de carga se encontraba detenido como consecuencia de las acciones emprendidas por los transportistas.

En Monclova, la concentración cuenta con apoyo de las autoridades municipales, que mantienen personal encargado de abanderar la zona y facilitar la circulación vehicular.

El representante de Canacar señaló que no tenía reportes sobre la presencia de elementos de la Guardia Nacional ni de acercamientos de otras autoridades con los participantes.

Esperarán respuesta del Gobierno Federal para levantar la protesta

Los transportistas contemplan mantener sus unidades concentradas durante toda la jornada e incluso prolongar su permanencia hasta el martes, si no reciben una respuesta satisfactoria del Gobierno Federal.

Bortoni explicó que todavía no se notificaba a las representaciones regionales sobre posibles conversaciones entre las autoridades y los dirigentes nacionales responsables del pliego petitorio.

Consideró que, al encontrarse en las primeras horas de la movilización, podrían establecerse contactos durante el transcurso del día para iniciar las negociaciones. Mientras tanto, los integrantes de Canacar mantendrán su respaldo a las acciones nacionales, aunque reconoció que no todos los empresarios del autotransporte suspenderán sus actividades en Coahuila.

Sobre las repercusiones económicas que podría ocasionar el movimiento en las actividades industriales y comerciales, manifestó que los transportistas no buscan perjudicar a otros sectores productivos. Sin embargo, sostuvo que las condiciones que enfrenta el autotransporte llegaron a un punto que obliga a sus integrantes a manifestarse para conseguir atención de las autoridades.

Bortoni reiteró que la concentración tiene como propósito informar a la sociedad sobre la situación del sector y respaldar las negociaciones nacionales. Añadió que procurarán evitar afectaciones innecesarias a los ciudadanos, mientras mantienen sus unidades fuera de operación como medida de presión para obtener una respuesta del Gobierno Federal.