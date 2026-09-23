Transporte rural inicia operaciones en Ramos Arizpe

Durante el primer día de operación, las dos rutas movilizaron habitantes de comunidades rurales hacia la zona urbana por solo $45 pesos

El nuevo transporte rural de Ramos Arizpe inició operaciones con una ocupación de entre 50 y 60 por ciento en sus primeros recorridos, al trasladar habitantes de diferentes ejidos hacia la zona urbana del municipio.

Durante el primer día, en la ruta hacia Paredón viajaron seis personas en uno de los trayectos y 16 en el recorrido de regreso hacia Ramos Arizpe, mientras que en la segunda ruta se contabilizaron alrededor de 15 usuarios.

Las autoridades municipales señalaron que los primeros días servirán para ajustar horarios y puntos de ascenso y descenso conforme se identifiquen las necesidades reales de los habitantes de las comunidades.

En algunos ejidos, las unidades llegan prácticamente hasta la entrada de la comunidad, mientras que en otros el punto de abordaje se encuentra a pocos metros.

El servicio permitirá a los usuarios trasladarse a Ramos Arizpe para realizar compras, acudir a consultas médicas, efectuar trámites, atender asuntos legales y resolver otras necesidades durante el día, para posteriormente regresar a sus comunidades por la tarde.

Uno de los principales beneficios es la reducción en el costo de traslado. Antes de la puesta en marcha del transporte rural, un viaje particular desde Paredón hacia Ramos Arizpe podía costar alrededor de mil 500 pesos, mientras que desde Rancho Nuevo el precio podía alcanzar los mil pesos.

Con la nueva ruta, la tarifa establecida es de 45 pesos por persona.

La administración municipal destacó que Ramos Arizpe ya contaba con transporte gratuito para estudiantes provenientes de comunidades rurales, pero no existía hasta ahora un servicio regular de transporte para la población en general.

Durante las próximas semanas se evaluará el comportamiento de la demanda para determinar si es necesario modificar horarios, ampliar recorridos o realizar otros ajustes al servicio.